В столице Татарстана завершается ремонт трамвайных путей

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани подходит к концу масштабная работа по ремонту трамвайных путей. Она стартовала еще летом, однако специально созданная для этих целей бригада опередила намеченный график. Об этом сообщает телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс».

Так, к 1 ноября рабочие отремонтировали 32 км пути, заменили 2975 шпал, установили 45 компенсаторов и 240 путевых тяг. Первым делом работы прошли на участках улицы Техническая длиной 4,5 км и улицы Беломорская протяженностью 8 км в оба направления.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также ремонтные работы провели на улицах Саид-Галеева, Шоссейная, Гвардейская. Например, на последней уложили и зашили 42 звена, уложили 1122 шпалы, провели сварку и шлифовку стыков и многое другое.

В сентября казанские урбанисты предложили предприятию сделать трамвайную остановку на улице Саид-Галеева у пересечения с Кремлевской набережной. Инициатива появилась в соцсетях, пользователи которой поддержали ее, назвав хорошей и актуальной.

Диана Жиленкова