Virtus.pro представила нового керри на место Егора Nightfall Григоренко
Российская киберспортивная организация Virtus.pro представила нового игрока команды по Dota 2, которым стал керри Иван Pure Москаленко. Он займет место Егора Nightfall Григоренко, который вместе с бывшим капитаном команды Виталием Save- Мельником переведены в запас команды.
Как утверждает менеджер организации Сергей Гламазда, решение принято после анализа результатов команды и личных обсуждений. В итоге коллектив пришел к выводу, что в текущем составе не сможет достичь поставленных целей.
«...Мы продолжаем работать над достижением нашей основной цели в виде победы на The International, а ее не добиться без общего желания что-то исправить в новом сезоне. Мы не можем ставить личное выше командного, и по обоюдному решению менеджмента, команды и самих игроков Nightfall и Save- переведены в запас», — приводит слова Гламазды официальный сайт организации.
Напомним, «медведи» заняли 5—6 места на прошедшем в октябре The International 10.
Справка
Основной состав Virtus.pro по Dota 2:
- Иван Pure Москаленко
- Данил gpK~ Скутин
- Дмитрий DM Дорохин
- Ильяс Kingslayer Ганеев
- Анатолий Boolk Иванов (тренер)
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