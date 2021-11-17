Virtus.pro представила нового керри на место Егора Nightfall Григоренко

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Российская киберспортивная организация Virtus.pro представила нового игрока команды по Dota 2, которым стал керри Иван Pure Москаленко. Он займет место Егора Nightfall Григоренко, который вместе с бывшим капитаном команды Виталием Save- Мельником переведены в запас команды.

Как утверждает менеджер организации Сергей Гламазда, решение принято после анализа результатов команды и личных обсуждений. В итоге коллектив пришел к выводу, что в текущем составе не сможет достичь поставленных целей.

«...Мы продолжаем работать над достижением нашей основной цели в виде победы на The International, а ее не добиться без общего желания что-то исправить в новом сезоне. Мы не можем ставить личное выше командного, и по обоюдному решению менеджмента, команды и самих игроков Nightfall и Save- переведены в запас», — приводит слова Гламазды официальный сайт организации.

Напомним, «медведи» заняли 5—6 места на прошедшем в октябре The International 10.