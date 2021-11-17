С «ТФБ Финанс» потребовали 1,7 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

«У нас там еще пока это все вилами по воде...»

«Дочке» ПАО «Татфондбанк», ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», которая находится на стадии конкурсного производства, предъявили требования на 1,7 миллиарда — заявителем стало ООО «Торговый дом ЖБИ-5» из Казани, тоже заложник банкротной процедуры. Для сравнения — столько же составляют общие требования кредиторов «Татагропромбанка», из которых погашено только 700 миллионов.

Основанием для требования такой большой суммы стал некий договор купли-продажи ценных бумаг. Однако «конкурсник» ТД ЖБИ-5 Марк Могутов в разговоре с «Реальным временем» не уточнил, какие именно ценные бумаги замешаны в деле.

— Это акции. Ряд сделок был, признали недействительными в рамках дела о банкротстве завода по производству синтетических веществ, насколько я помню, — отметил он.

Могутов же рассказал, в каком случае будет рассмотрено требование:

— У нас там еще пока это все вилами по воде... Поскольку сделка была признана [недействительной] и апелляция рассматривается сейчас. 30 ноября будет апелляция по сделке, по которой признали договор покупки акций недействительным. И если устоит, в силу вступит, то тогда будет рассматриваться включение 1,7 млрд рублей в реестр требований.

А вот конкурсный управляющий «ТФБ Финанс» Александра Демьяненко отказалась от комментариев. Судебное заседание по рассмотрению требования кредитора назначено на начало декабря.

Судебное заседание назначено на начало декабря. Фото: Максим Платонов

Владелец ТД ЖБИ-5 руководил некогда одной из крупнейших компаний Челнов

ООО «Торговый дом ЖБИ-5», согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», занималось оптовой торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Последний раз финансовые результаты — убыток в 2,1 миллиона — предприятие показывало в 2017 году. В октябре 2018 года ТД признали банкротом

Владельцем является Айрат Файзрахманов (он же был директором и ликвидатором фирмы, — прим. ред.). В начале октября этого года «конкурсник» попросил суд привлечь его и еще одного бывшего владельца, Гумара Мисбахова, к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам ТД ЖБИ-5.

К слову, Файзрахманов — бывший гендиректор ЗАО «Ремонт и строительство дорог» (РиСД), некогда одной из крупнейших компаний из Набережных Челнов. Она, согласно сообщениям СМИ, была создана на базе мощностей управления строительства дорог «Камгэсэнергостроя». На данный момент она является недействующей в связи с завершением процедуры банкротства — конкурсного производства. Кроме того, компания некогда участвовала в строительстве объектов Универсиады и занималась ремонтом дорог в Казани.

Все компании тем или иным образом связаны с бывшим главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным. Фото: Максим Платонов

Чистые активы «ТФБ Финанс» ушли в минус на 7,3 миллиарда

Инвестиционная компания «Татфондбанка» — «ТФБ Финанс» — более известна в Татарстане. Она основана в 2006 году и по состоянию на начало 2016 года на 68% принадлежала ТФБ, на 6% — ООО «Новая нефтехимия», на 12,8% — ООО «Артуг-Финанс» и на 12,2% — ООО «Гелио-Полис». И все они тем или иным образом связаны с бывшим главой «Татфондбанка» Робертом Мусиным, которого суд недавно признал виновным по шести эпизодам злоупотребления полномочиями, в том числе по двум с тяжкими последствиями. По совокупности ему дали 12 лет колонии общего режима, лишили госнаград и взяли под стражу в зале суда.

В итоге «ТФБ Финанс» не смогла выполнить обязательства перед вкладчиками, часть из которых перевели деньги из «Татфондбанка», утратив возможность получить компенсации от Агентства по страхованию вкладов. В 2017 году МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан о деятельности инвестиционной компании «ТФБ Финанс», в результате которого были задержаны несколько бывших сотрудников «Татфондбанка». Около года назад Следком обнародовал данные по уголовному делу «ТФБ Финанс». За 3 года следствия ущерб вкладчиков вырос с 1 до 2,3 млрд рублей, а статус потерпевших получили 1 739 человек. Пяти бывшим сотрудникам «Татфондбанка» и инвесткомпании «ТФБ Финанс» предъявлено окончательное обвинение в хищении вкладов и обращении их в распоряжение банка и подконтрольных юридических лиц. Состав обвиняемых не менялся — это двое экс-зампредов «Татфондбанка» Сергей Мещанов и Вадим Мерзляков, экс-директор «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, а также Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов, совмещавшие работу в инвестиционной компании и банке. Новых данных о деле пока нет.

В отношении «ТФБ Финанс» открыли конкурсное производство в марте 2018 года, спустя чуть более года после краха «Татфондбанка». По состоянию на 2020 год чистые активы компании ушли в минус на 7,3 миллиарда, а расходы составили 587 миллионов.

Дарья Пинегина