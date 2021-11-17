В России появятся генетические паспорта новорожденных

В России ведется работа по генетической паспортизации новорожденных. Сообщает об этом «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Мурашко рассказал об этом в ходе совещания по развитию генетических технологий в режиме видеоконференции. По его словам, это еще один проект в рамках «Медицинская наука для человека». Его одобрила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Генетическая паспортизация — это полное исследование генотипа человека. Она позволяет, к примеру, выявить предрасположенность к заболеваниям, возможные аллергии на лекарства.

Фото: pixabay.com

Еще весной появилась информация, что в России могут появиться генетические паспорта. В марте президент России Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года, в котором говорится о создании генетических паспортов для россиян.





Дарья Акимова