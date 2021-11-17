В Татарстане за сутки привились от COVID-19 более 22 тысяч человек
В Татарстане за сутки привились от COVID-19 22 021 человек. Об этом сообщили в Минздраве РТ.
Первым компонентом привились 1 857 902 татарстанца, вторым — 1 287 954 человека.
За минувшие сутки в республике выявили 273 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 34 728 человек.
Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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