В Татарстане за сутки привились от COVID-19 более 22 тысяч человек

В Татарстане за сутки привились от COVID-19 22 021 человек. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

Первым компонентом привились 1 857 902 татарстанца, вторым — 1 287 954 человека.

За минувшие сутки в республике выявили 273 новых случая COVID-19. За весь период пандемии в республике заразились коронавирусом 34 728 человек.

Фото: mos.ru

Главное о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина