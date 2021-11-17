Шойгу призвал глав МО Армении и Азербайджана прекратить столкновение в Килисали

После переговоров министра обороны России Сергея Шойгу с главами оборонных ведомств Суреном Папикяном и Закиром Гасановым Армения и Азербайджан прекратили боевые действия.

Вчера на на восточных границах Армении в районе горы Цицернакар перестрелка переросла в настоящие боевые действия с бронетехникой и артиллерией. В Минобороны России заявили, что после переговоров Баку и Ереван приняли меры по стабилизации обстановки.

«В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — пишет «РИА Новости».

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в прошлом году 27 сентября. Осенью там шли боевые действия. Однако 9 ноября 2020-го лидерами России, Азербайджана и Армении было подписано трехстороннее заявление, после которого огонь прекратился.



Ольга Шагиева