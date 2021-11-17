Следователи задержали и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям

Следственный комитет задержал исполняющего обязанности главы межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Его подозревают во взяточничестве.

Следствие считает, что с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года чиновник, занимая последовательно руководящие должности в Росприроднадзоре, получал взятки за покровительство при надзоре за работой фирмы, которая занимается твердыми бытовыми отходами. Всего за этот период он получил 6 млн 800 тысяч рублей.

Уголовное дело квалифицировано по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Фото: sledcom.ru

Ведомство не указывает фамилию фигуранта. На сайте межрегионального управления говорится, что исполняющим обязанности главы управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям является Олег Кручинин.

Ольга Шагиева