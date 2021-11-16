Ночью на уборку улиц Казани выйдут 163 единицы техники

Этой ночью на уборку улиц Казани выйдут 33 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники, в том числе 69 комбинированных дорожных машин (КДМ), 61 тракторная щетка, 6 самосвалов, 24 фронтальных погрузчика, 1 МКСМ «Барсик» и другие виды техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Фото: kzn.ru

На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, также будут работать роторы и грейдеры. Дорожные службы просят не парковать машины вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

За 4 дня в Казани выпало 25% месячной нормы осадков.

