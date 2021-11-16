Мэрия Казани запустила голосование на лучший проект в области архитектуры и внешнего благоустройства

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на портале kzn.ru стартовало голосование за участников смотра-конкурса на лучший объект столицы Татарстана. Опрос продлится до 26 ноября.

В последний раз открытый смотр-конкурс архитектурных проектов проходил в 2017 году. Тогда казанцы смогли оценить проекты, реализованные до 2016 года. Теперь в конкурсе представили проекты, согласованные за последние 5 лет — с 2017 по 2021 год.

Фото: Максим Платонов (архив)

Основные критерии для оценки: своеобразие и отражение национального колорита города, лаконичность и выразительность, стилевое решение, а также комплексность реализации — использование озеленения, малых форм и так далее, сообщается на сайте мэрии Казани.



На участие в конкурсе подали 112 заявок от 41 организации — застройщиков, архитектурных бюро и других владельцев зданий либо авторов проектов. В 73 заявках представили реализованные объекты, в 36 — нереализованные проектные решения в области архитектуры и внешнего благоустройства. После онлайн-голосования свой выбор сделают члены жюри.

В середине октября международное жюри конкурса на разработку архитектурной концепции театра Камала определило восемь финалистов. Итоги конкурса будут объявлены в феврале.

Татьяна Леухина