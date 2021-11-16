«Татнефть» 23 ноября утвердит бюджет на 2022 год
ПАО «Татнефть» 23 ноября проведет заседание совета директоров. Информация опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
На заседании совета будут обсуждаться итоги исполнения бюджета «Татнефти» за десять месяцев 2021 года, утверждаться бюджет на декабрь 2021 года, на 2022 год. Кроме того, в повестке заседания: информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности группы «Татнефть» за девять месяцев 2021 года, итоги финансово-хозяйственной деятельности группы «Татнефть» за девять месяцев 2021 года, результаты работы долгового центра Банка «Зенит» за 2020 год и шесть месяцев 2021 года.
В конце сентября на внеочередном собрании «Татнефти» 30 сентября акционеры компании одобрили дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 16,52 рубля на все виды акций.
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