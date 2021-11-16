«Татнефть» 23 ноября утвердит бюджет на 2022 год

ПАО «Татнефть» 23 ноября проведет заседание совета директоров. Информация опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Фото: commons.wikimedia.org

На заседании совета будут обсуждаться итоги исполнения бюджета «Татнефти» за десять месяцев 2021 года, утверждаться бюджет на декабрь 2021 года, на 2022 год. Кроме того, в повестке заседания: информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности группы «Татнефть» за девять месяцев 2021 года, итоги финансово-хозяйственной деятельности группы «Татнефть» за девять месяцев 2021 года, результаты работы долгового центра Банка «Зенит» за 2020 год и шесть месяцев 2021 года.



В конце сентября на внеочередном собрании «Татнефти» 30 сентября акционеры компании одобрили дивиденды за первое полугодие текущего года в размере 16,52 рубля на все виды акций.



Татьяна Леухина