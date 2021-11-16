Казанские полицейские задержали соучастников мошеннических действий

Фото: ﻿УМВД по Казани

В Казани задержали группу молодых людей, которые, предположительно, стали посредниками в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество, совершенное организованной группой». Им грозит до десяти лет лишения свободы, об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Казани.

Так, 1 ноября полицейские задержали молодых людей от 19 до 23 лет в поселке Юдино. Подозреваемые были настигнуты оперативниками во время передачи денег. Один из них работал с мошенниками, занимавшимися вымогательством денег у потерпевших, а другие под его контролем собирали денежные средства у обманутых горожан. В качестве награды за работу они оставляли себе часть «прибыли», остальное отдавали мошенникам.



Фото: Максим Платонов

В последнее время все чаще мошенники обманывают своих жертв под предлогом того, что их родственники попали в ДТП. В передаче денег стали участвовать курьеры.

В начале месяца пенсионер из Тукаевского района Татарстана отдал мошенникам 500 тысяч рублей. Ему позвонил неизвестный и сообщил, что его сын стал виновником в ДТП с тяжкими последствиями. Чтобы не возбуждать уголовное дело, мошенник попросил полмиллиона рублей.

Диана Жиленкова