В Набережных Челнах отремонтируют здание Дома дружбы народов «Родник» за 103,5 млн рублей
В Набережных Челнах отремонтируют здание Дома дружбы народов «Родник» за 103,5 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Главинвестстрой Татарстана. Подрядчику потребуется произвести капитальный ремонт самого здания, кровли, перегородок в санузлах, перил, провести облицовку фасада, поменять окна, витражи, двери. Также провести водопровод, отопление, установить сигнализацию и камеры наружного наблюдения.
Заявки принимаются до 23 ноября 2021 года. Сами работы нужно будет завершить до 1 февраля 2022 года.
Ранее Главинвестрой РТ опубликовал тендер на ремонт ряда образовательных учреждений за 147,8 млн рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым