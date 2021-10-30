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В Нижнекамском районе Татарстана усилили мониторинг атмосферного воздуха

09:03, 30.10.2021
В Нижнекамском районе Татарстана усилили мониторинг атмосферного воздуха
Фото: eco.tatarstan.ru

В Нижнекамском районе Татарстана усилен мониторинг атмосферного воздуха с помощью дополнительного соглашения с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Так, ведомство будет получать дополнительную информацию о качестве атмосферного воздуха с 5 пунктов контроля загрязнения предприятия в онлайн-формате. Благодаря дополнительному соглашению расширится зона наблюдения и появятся возможности для более оперативного принятия решения в том случае, если будут выявлены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.

Фото: e-nkama.ru

В сообщении указано, что министерство планирует получать данные в дистанционном формате с автоматических станций контроля атмосферного воздуха АО «ТАНЕКО».

На прошлой неделе сообщалось об усилении контроля за загрязнением атмосферного воздуха в Нижнекамске. Для этого дополнительным оборудованием были оснащены четыре автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха и передвижная экологическая лаборатория.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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