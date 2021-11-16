Жители Бугульмы рассказали об ужасных условиях в передвижном зоопарке

В поселке городского типа Карабаш в Бугульминском районе Татарстана уже около двух месяцев находится передвижной зоопарк, в котором животные находятся в плохих условиях, сообщает «Татарстан-24».



Как отметил в соцсетях один из пользователей, в таком зверинце находятся дикие и редкие животные — волки, леопард, барс и др. Животные живут в тесных клетках и испражняются под себя. По словам автора поста, хозяева зоопарка не имеют возможности уехать из-за отсутствия денег уже как два месяца.

В госкомитете по биоресурсам РТ сообщили, что взяли ситуацию на контроль и направили информацию руководителю районного отдела комитета.

Фото: pixabay.com

Россияне все чаще обращаются к вопросу о гуманности обращения с животными. Так, каждый второй россиянин выступает за то, чтобы запретить цирковую эксплуатацию животных. С арены их чаще всего предлагается передать в зоопарки, выпустить в заповедные зоны или организовать зооприют.

Маргарита Головатенко