Исследование: половина жителей России — против цирков с животными

Фото: Ринат Назметдинов

Каждый второй россиянин выступает за то, чтобы запретить цирковую эксплуатацию животных. С арены их чаще всего предлагается передать в зоопарки, выпустить в заповедные зоны или организовать зооприют. Об этом пишет сегодня портал исследований сервиса SuperJob.

Напомним, в некоторых странах мира уже запрещено использовать в цирках животных. Как показало исследование, 42% россиян выступают против выступления в цирках и домашних, и диких животных, еще 8% поддерживают только запрет на использование диких зверей. Идею оставить практику цирков с животными поддерживает только четверть опрошенных.

Среди тех, кто не хочет больше видеть в цирках животных, больше женщин, чем мужчин (56%), а среди молодежи их больше, чем среди людей старше 34 лет (67% против 36%). Зато россияне с детьми хотят оставить животных в цирках реже, чем бездетные.

А что делать с теми животными, которые содержатся в цирках прямо сейчас? В природе они не смогут выжить, так что большинство выступает за то, чтобы отдать их в зоопарки или сделать для их специальные зооприюты.

Скриншот видео

Напомним, в марте в казанском цирке прямо во время выступления подрались две слонихи — Магда и Дженни. Сейчас обе они находятся в Крыму — их отправили туда на пенсию.

Людмила Губаева