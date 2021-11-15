В NASA рассказали о передвижении сроков высадки людей на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не укладывается в ранее запланированный график высадки людей на Луну. Сроки сдвигаются более чем на год, сказано в докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина.



Названная ранее руководителем ведомства Биллом Нельсоном вероятная дата высадки в 2025 году тоже кажется маловероятной, отметил Мартин.

Сроки сдвинулись с учетом необходимого для разработки и полноценных испытаний пилотируемого посадочного модуля и новых скафандров, сообщает ТАСС.

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Маргарита Головатенко