Новости общества

00:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В NASA рассказали о передвижении сроков высадки людей на Луну

23:06, 15.11.2021
В NASA рассказали о передвижении сроков высадки людей на Луну
Фото: pxhere.com

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не укладывается в ранее запланированный график высадки людей на Луну. Сроки сдвигаются более чем на год, сказано в докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина.

Названная ранее руководителем ведомства Биллом Нельсоном вероятная дата высадки в 2025 году тоже кажется маловероятной, отметил Мартин.

Сроки сдвинулись с учетом необходимого для разработки и полноценных испытаний пилотируемого посадочного модуля и новых скафандров, сообщает ТАСС.

Фото: pixabay.com
Маргарита Головатенко
Общество

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также