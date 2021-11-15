Прокуратура начала проверку после возгорания в казанской гимназии №2

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Московского района Казани начала проверку после инцидента в татарской гимназии №2 на ул. Шамиля Усманова, д. 11, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ведомство совместно со специалистами проверит, соблюдались ли в школе требования законодательства о пожарной безопасности и об использовании муниципального имущества. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: прокуратура РТ

Как сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС России по РТ, сообщение о возгорании поступило в службу в 19.51 15 ноября. Пожарные прибыли на место в 19.58. Обслуживающий персонал учреждения потушил возгорание до прибытия пожарной службы с помощью пожарного ствола от пожарного крана. Возгорание произошло в раздевалке подвального помещения на площади 0,5 кв.м. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек, трое из них — дети. Пострадавших нет.

Согласно предварительной информации, на месте пожара обнаружен внешний аккумулятор (power bank), к которому был подсоединен провод. На другом конце провода был полностью расплавившийся пластиковый предмет. Для установления предмета назначена пожарно-техническая экспертиза в следственно-экспертном учреждении Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория по РТ».

Фото: прокуратура РТ

В Набережных Челнах сегодня произошел пожар в одном из жилых домов.

Маргарита Головатенко