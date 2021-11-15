Путин поручил внедрить в России штрафы за нарушение ПДД на основании данных приложения

В России хотят внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото- и видеоматериалов, получаемых через специальное приложение, соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.



В законодательство России внесут изменения, которые позволят выносить постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола, а только основываясь на «полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки».

Срок исполнения поручения — до 1 июня 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре стало известно, что в России планируют ужесточить наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии при перевозке детей в возрасте до 16 лет.

Маргарита Головатенко