В России планируют ужесточить санкции за некоторые нарушения ПДД

В России планируют ужесточить наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии при перевозке детей в возрасте до 16 лет. В то же время штрафы за нарушение ПДД в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях не повысятся. Об этом сообщили в Минюсте России.

За перевозку детей, будучи в алкогольном опьянении, предусмотрен повышенный размер административного штрафа — в 50 тысяч рублей. Кроме того, можно лишиться водительских прав на два-три года.

Фото: realnoevremya.ru

Лишение прав на 1—1,5 лет предусмотрено и за систематическое грубое нарушение ПДД. Под систематическим нарушением подразумевается три и более случаев в течение одного года. Проект нового КоАП повысит уровень безопасности на дорогах. Новую редакцию планируют внести в правительство после согласований с ведомствами, пишет ТАСС.

ДТП с участием детей и подростков происходят нередко. Например, в Казани за 8 месяцев текущего года произошло 96 дорожно-транспортных происшествий, в которых травмы получили несовершеннолетние. 50 из ДТП — наезды на пешеходов.



Диана Жиленкова