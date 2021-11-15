В Казани вечером в понедельник наблюдаются пробки в 8 баллов

В понедельник вечером в Казани наблюдаются 8-балльные пробки, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сильно затруднено движение в центре города — на ул. Тихомирнова, ул. Технической, ул. Пушкина, ул. Вишневского, ул. Право-Булачной. Город стоит в пробках на пр. Ямашева, ул. Петра Витера и ул. Тэцевской. Несвободны дороги на Оренбургском тракте и пр. Победы, а еще на ул. Баки Урманче.

Аварии наблюдаются на ул. Николая Ершова, ул. Чистопольской и на мосте «Миллениум». Еще две на просп. Ямашева — одна из них на пересечении с ул. Гаврилова.

8-балльные пробки на дорогах Казани были и сегодняшним утром. Сложной дорожная ситуация оставалась до 9 утра.



Маргарита Головатенко