Казань встала в 8-балльных пробках

В понедельник утром Казань встала в 8-балльных пробках. Таковы данные сервиса «Яндекс. Карты».

Судя по карте, пробки возникли на всех въездах в город, кроме Оренбургского тракта. В городе ситуация осложнена в Советском районе. Крупные заторы обозначены на улицах Сибирский тракт, Николая Ершова, Космонавтов, Патриса Лумумбы, Гвардейской, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя, Аграрной. Проспект Победы стоит от «Меги» до улицы Академика Арбузова.

Сервис прогнозирует сложную дорожную ситуацию до 9 утра.

По данным синоптиков, 15 ноября в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможна метель.



Ольга Шагиева