Минсельхоз продумывает вопрос ограничения перевозки икры в ручной клади с Камчатки

Минсельхоз России совместно с Минтраспорта РФ продумывает вопрос об ограничении перевозки икры в ручной клади с территории Камчатского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова.

Речь идет о тех случаях, когда икру везут без подтверждающих документов в объеме 20—30 кг в ручной клади. Увайдов сказал, что точного решения пока нет. Есть лишь идея внесения запрета на перевозку незаводского продукта в ручной клади.

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Не так давно в Росрыболовстве сообщили, что не ожидают дефицита икры и красной рыбы перед новогодними праздниками. Уверенность в этом придает объем вылова горбуши.



Дарья Акимова