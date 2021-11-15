В Казани зафиксировали повышение этилбензола в воздухе

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани в понедельник зафиксировали повышение предельно допустимой концентрации этилбензола в воздухе. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра РТ.

Превышение зафиксировано на станции на улице Татарстан. Количество этилбензола зафиксировано на уровне 0,02 мг/м3. На станции на улице Декабристов зарегистрировали аналогичный показатель. ПДК этого вещества в воздухе — 0,02 мг/м3.

Фото: скриншот

Этилбензол пагубно воздействует на работу мышц. При вдыхании паров этилбензола человек начинает чувствовать сонливость, усталость, головную боль. Появляются неприятные ощущения в носу, горле и животе, слезятся глаза, затрудняется дыхание.



При длительном воздействии на организм человека этилбензол провоцирует хронические заболевания крови и печени.

