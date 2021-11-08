КАМАЗ значительно повысит зарплату более чем 5 тысячам сотрудников

КАМАЗ повысит зарплату ключевым работникам на 13—24% от текущего уровня, то есть на 7—15 тысяч рублей за полный отработанный месяц в зависимости от специальности с октября этого года. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

На повышение заработного предложения могут рассчитывать 5,4 тысячи сотрудников. У каждого завода есть индивидуальный перечень ключевых профессий. В общей сложности таких насчитывается 28.

Фото: Максим Платонов (архив)

В сентябре сообщалось, что сотрудникам КАМАЗа повысят зарплату на 4,3% с 1 октября. Кроме того, прибавку получат мастера и работники основного и вспомогательного производств. Для них повышение выплат представляет собой увеличенную компенсацию за питание и возмещение расходов на проезд до работы и обратно.

Диана Жиленкова