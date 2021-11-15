Ак Барс Банк проведет вебинар об использовании товарных знаков на маркетплейсах

Ак Барс Банк проведет бесплатный онлайн-вебинар на тему «Использование товарных знаков при международных сделках на маркетплейсах». Мероприятие пройдет 18 ноября в 16 часов по московскому времени.

Спикер — Юлия Буренкова, патентный поверенный по товарным знакам, руководитель практики по интеллектуальной собственности ЮК «Гребнева и партнеры». Модератором выступит управляющий директор по ВЭД Ак Барс Банка Наталья Шаламова.

На вебинаре планируется обсудить следующие темы:

Что такое товарный знак, для чего его регистрируют?

Российская и международная регистрация товарного знака.

Что будет, если не регистрировать товарный знак?

Что будет, если продавать товар с чужим товарным знаком на маркетплейсе?

Во время эфира все желающие смогут задать интересующие вопросы.

Записаться на вебинар можно на сайте: https://go.akbars.ru/labs. Ссылка на прямую трансляцию придет в день мероприятия.

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ПАО «Ак Барс» Банк

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