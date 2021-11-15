Жители Татарстана хранят во вкладах более 688 млрд рублей

Татарстанцы хранят в банковских вкладах, с учетом средств на счетах эскроу, около 688,4 млрд рублей, по данным на 1 октября. За год эта сумма выросла на 4,6%.

Их доля составляет 85,8% от всего объема денежных средств, размещенных физлицами, или 590,5 млрд рублей на 1 октября 2021 года. Вклады в иностранной валюте сократились за год на 4,3%, до 97,9 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В пресс-службе Отделения — Национального банка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ отметили, что банковский вклад продолжает оставаться самым доступным инструментом для сбережения. Если у кредитной организации отзовут лицензию, вкладчику гарантированно вернут до 1,4 млн рублей, а в отдельных случаях — до 10 млн рублей.



Объем средств на депозитах юрлиц в Татарстане вырос на 31,0%, до 493,4 млрд рублей, индивидуальных предпринимателей — на 14,7%, до 20,6 млрд рублей, а средства на счетах организаций сократились на 10,9%, до 235,1 млрд рублей.

За девять месяцев жителям Татарстана предоставили более 48,7 тыс. ипотечных кредитов. Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов жителей республики увеличился на 21,7% и достиг 329,8 млрд рублей.

Татьяна Леухина