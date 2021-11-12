В Татарстане ипотечный портфель достиг 329,8 млрд рублей

В Татарстане за первые 9 месяцев жителям республики предоставили более 48,7 тыс. ипотечных кредитов. Это на 17,1% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов татарстанцев за 9 месяцев увеличился на 21,7% и достиг 329,8 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября доля просроченной задолженности составила 0,42% от общего объема ипотечного портфеля (в целом по России — около 0,62%), сообщает пресс-служба Отделения — Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине октября Татарстан вошел в список регионов с наибольшим количеством льготных ипотечных кредитов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день ипотека — единственный способ покупки жилья для большинства россиян.



Татьяна Леухина