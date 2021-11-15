В Татарстане создадут АО «Детская стоматологическая поликлиника №9 на Сабане»

В Кабмине Татарстана сообщили о создании акционерного общества «Детская стоматологическая поликлиника №9 на Сабане». Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, предложение поступило от Минздрава РТ. Доля республики в уставном капитале общества составит не менее 25% плюс одна акция.

Фото: Максим Платонов (архив)

Само медучреждение расположится в Казани по улице Сабан, д. 1. Под него перейдет несколько помещений общей площадью более 630 кв. м.

В конце лета сообщалось, что в городе ликвидируют Детскую стоматологическую поликлинику №5, расположенную по тому же адресу. С предложением ликвидировать медучреждение ранее обратился региональный Минздрав.

Диана Жиленкова