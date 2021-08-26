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В Казани ликвидируют детскую стоматологическую поликлинику №5

12:36, 26.08.2021
В Казани ликвидируют детскую стоматологическую поликлинику №5
Фото: pixnio.com

В Казани ликвидируют государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 5». Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Детская стоматология располагается по адресу ул. Сабан, 1. С предложением ликвидировать медучреждение ранее обратился Минздрав РТ.

Теперь ведомству поручили в течение двух недель утвердить состав ликвидационной комиссии, установить порядок и сроки ликвидации.

Вчера в Кабмине РТ подписали постановление о создании государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №12» города Казани.

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