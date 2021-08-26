В Казани ликвидируют детскую стоматологическую поликлинику №5
В Казани ликвидируют государственное автономное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 5». Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Детская стоматология располагается по адресу ул. Сабан, 1. С предложением ликвидировать медучреждение ранее обратился Минздрав РТ.
Теперь ведомству поручили в течение двух недель утвердить состав ликвидационной комиссии, установить порядок и сроки ликвидации.
Вчера в Кабмине РТ подписали постановление о создании государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №12» города Казани.
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