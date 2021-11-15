Татарстанцев предупредили о метели, гололедице и порывистом ветре во вторник

Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о неблагоприятных погодных условиях 16 ноября. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Фото: Максим Платонов (архив)

На территории республики во вторник ожидаются: ночью и днем гололедица на дорогах, сильный юго-западный ветер порывами до 15—20 м/с, в Казани — до 17 м/с днем, кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км.

Сегодня в республике днем также ожидается местами кратковременная метель с ухудшением видимости до 1—2 км.

На прошлой неделе синоптики сообщали, что в понедельник в Татарстане пройдет небольшой снег, днем ожидается до -2 до -7 градусов. Сильное похолодание придет ночью во вторник: температуры ночью могут достигнуть -11... -16 градусов. Днем температура будет держаться на уровне -3... -8 градусов.

Татьяна Леухина