Полицейские задержали в Зеленодольске подозреваемого в поджоге машин

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Зеленодольске полицейские задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге пяти автомобилей в начале ноября. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщение о поджоге пяти автомобилей на улице Королева поступило ночью 3 ноября. Сотрудники угрозыска отдела МВД России по Зеленодольскому району совместно с коллегами из управления уголовного розыска и экспертно-криминалистического центра МВД по РТ установили и задержали подозреваемого — неоднократно судимого 27-летнего жителя Зеленодольска.

Он признался, что перерезал провода камер видеонаблюдения, облил бензином капот автомобиля «Рено Каптюр» и поджег его. В результате огонь повредил 5 автомобилей на стоянке.

Фото: пресс-служба МВД по РТ

После этого мужчина пошел в шиномонтажную мастерскую, которая находилась через дорогу. Разбив стекло двери, он закинул бутылку с зажигательной смесью. Помещение загорелось.

Правоохранители выяснили, что молодой человек причастен к поджогу ещё трех автомобилей, совершенных в конце сентября текущего года. Оказалось, что он искал открытые автомобили, чтобы что-нибудь украсть из них. А для сокрытия улик, отпечатков пальцев, он поджигал машины.

Сейчас Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщала ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, в результате пожара «Газель» сгорела полностью, у Kaptur пострадали салон, передняя часть, а также левая и правая стороны кузова, у Duster — левая сторона кузова, у ВАЗа — переднее левое крыло, фара и бампер, а у Nissan — салон, моторный отсек, левая и правая стороны кузова. Общая площадь пожара составила 20,5 кв. м. Предварительной причиной происшествия назвали поджог.

Татьяна Леухина