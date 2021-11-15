Оборот общепита в Татарстане вырос почти на 24%

Оборот общепита в Татарстане за девять месяцев 2021 года составил более 33 млрд рублей. Это на 23,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Согласно исследованию «РИА Новости», по динамике роста Татарстан занял 36-е место среди регионов РФ.

На одного жителя Татарстана за январь — сентябрь 2021 года оборот общепита составил 8,7 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Возглавил рейтинг Приморский край, где оборот общепита за январь — сентябрь вырос на 81%. Второе место занял Алтайский край с показателем 80,9%. Тройку замкнула Северная Осетия (59,4%).

Ранее исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова сообщила, что после введения коронавирусных ограничений в Казани предприниматели ежедневно выставляют на продажу до десяти ресторанов.



Ольга Шагиева