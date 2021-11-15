В Набережных Челнах пожаловались на грубость посетителей ТЦ из-за введения QR-кодов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах один из пользователей соцсетей пожаловался на агрессивных посетителей ТЦ, которые проявляют грубость при просьбе предъявить QR-код и документ, подтверждающий личность.

Автор поста рассказывает, что некоторые горожане вместо выполнения элементарных просьб готовы ждать полицию час или вовсе кричать на контролеров и толкать их. Например, один мужчина отказался показывать QR-код и документы, начал толкать девушку-контролера, а затем гордился тем, что «закон ему не писан».

Фото: Максим Платонов (архив)

В публикации призвали не срываться на охранниках, а вместо этого идти с претензиями в администрацию города. Автор напомнил, что меры введены не просто так, а есть соответствующее постановление.

Контролерам в ТЦ нередко приходится сталкиваться с огромным наплывом посетителей. К примеру, на выходных в Казани около «Парк Хауса» вновь собралась огромная очередь. Некоторые пользователи соцсетей не одобряют такого ажиотажа, считая, что в таких очередях как раз можно подцепить «всякую заразу».



Диана Жиленкова