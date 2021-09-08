Розничные продажи водки в России составили 344 миллиона литров — это много или мало?
Розничные продажи водки в первой половине 2021 года составили 344 млн литров, что на 4% ниже, чем за аналогичный период 2020-го, и на 3% меньше, чем в январе — июне 2019-го. Снижение спроса на водку в России зафиксировало рейтинговое агентство НРА в обзоре «Российская водка: надежда на заграницу», оно есть в распоряжении РБК.
Исследовательская компания GfK зафиксировала падение продаж водки — почти на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года. Аналитики НРА отмечают, что в прошлом году продажи водки поддержала пандемия.
Падение спроса на водку — долгосрочная тенденция, с 2016 года доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается. Высокие акцизные ставки, ограничения торговли и рекламы повлияли на снижение спроса. При этом цены на водку растут медленнее, чем на остальной алкоголь.
344 миллиона литров водки — это:
- 344 тыс. кубометров водки — это 3 822 еврофуры.
- На 9 млн литров больше, чем объем произведенной водки в первой половине 2021 года — было изготовлено 335 млн литров.
- В 23 раза меньше, чем было произведено пива в 2020 году — всего 795 млн дал.
- В 5 раз меньше, чем было произведено алкогольной продукции (не включая пиво и пивные напитки) в 2019 году — всего 199,8 млн дал, согласно данным экспертов Аналитического центра при правительстве РФ.
- 14 с половиной озер Байкал.
- В 29 раз больше, чем во всех озерах Кабан в Казани — общий объем воды составляет 11,8 млн кубических метров.
- Понадобится 206 млрд рублей, чтобы приобрести такое количество водки, если учитывать, что в среднем в розницу пол-литра этого алкогольного напитка стоит 300 рублей.
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