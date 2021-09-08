Розничные продажи водки в России составили 344 миллиона литров — это много или мало?

Розничные продажи водки в первой половине 2021 года составили 344 млн литров, что на 4% ниже, чем за аналогичный период 2020-го, и на 3% меньше, чем в январе — июне 2019-го. Снижение спроса на водку в России зафиксировало рейтинговое агентство НРА в обзоре «Российская водка: надежда на заграницу», оно есть в распоряжении РБК.

Исследовательская компания GfK зафиксировала падение продаж водки — почти на 8% по сравнению с первой половиной 2019 года. Аналитики НРА отмечают, что в прошлом году продажи водки поддержала пандемия.

Фото: Олег Тихонов

Падение спроса на водку — долгосрочная тенденция, с 2016 года доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижается. Высокие акцизные ставки, ограничения торговли и рекламы повлияли на снижение спроса. При этом цены на водку растут медленнее, чем на остальной алкоголь.

344 миллиона литров водки — это:

344 тыс. кубометров водки — это 3 822 еврофуры .

. На 9 млн литров больше, чем объем произведенной водки в первой половине 2021 года — было изготовлено 335 млн литров.

— было изготовлено 335 млн литров. В 23 раза меньше, чем было произведено пива в 2020 году — всего 795 млн дал.

— всего 795 млн дал. В 5 раз меньше, чем было произведено алкогольной продукции (не включая пиво и пивные напитки) в 2019 году — всего 199,8 млн дал, согласно данным экспертов Аналитического центра при правительстве РФ.

— всего 199,8 млн дал, согласно данным экспертов Аналитического центра при правительстве РФ. 14 с половиной озер Байкал .

Фото: Олег Тихонов

В 29 раз больше, чем во всех озерах Кабан в Казани — общий объем воды составляет 11,8 млн кубических метров.

— общий объем воды составляет 11,8 млн кубических метров. Понадобится 206 млрд рублей , чтобы приобрести такое количество водки, если учитывать, что в среднем в розницу пол-литра этого алкогольного напитка стоит 300 рублей.

Алексей Нечаев