Лишить чина, взыскать взятки: для зампрокурора Нурлата запросили 9,5 года строгача

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Признать виновным в 14 взятках экс-заместителя прокурора Нурлата Евгения Сергеева и отправить его в колонию строгого режима на 9,5 года просят гособвинители. Сам Сергеев готов понести наказание лишь за мошенничество, передает журналист «Реального времени» по результатам прений в Черемшанском райсуде Татарстана.



Еще на 5 лет, но в колонию общего режима сторона обвинения предлагает отправить экс-водителя прокуратуры Нурлата Сергея Яманова — в качестве наказания за мошенничество и посредничество одной взятке. Преследование Яманова по остальным фактам посредничества ранее было прекращено за деятельным раскаянием. В отличие от Сергеева вину в суде бывший водитель признал полностью.

В качестве дополнительного наказания для Сергеева представители прокуратуры в прениях просили лишить его на 8 лет права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, а еще лишить классного чина «младший советник юстиции».

Еще одним наказанием для подсудимого экс-сотрудника надзорного ведомства может стать взыскание полной суммы полученных взяток. По версии обвинения, всего взяткодатели передали свыше 1 млн рублей, из которых Сергеев оставил себе 665 тысяч, поделившись остальным с посредником.

О чем говорили в прениях бывший зампрокурора Нурлата и почему его адвокаты назвали обвинение «публичной поркой» — в эксклюзивном репортаже «Реального времени».