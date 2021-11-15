В Казани 8% работодателей могут уволить сотрудника из-за постов в соцсетях

Каждый пятый работодатель (20%) в Казани может отказать потенциальному сотруднику при приеме на работу, а 8% и вовсе уволить за посты в соцсетях. Таковы данные опроса сервиса поиска работы SuperJob.

Согласно опросу, 55% работодателей не занимаются мониторингом соцсетей сотрудников, однако 20% — контролируют интернет-активность своих сотрудников. Также 54% работодателей ответили, что не принимают этот фактор при приеме персонала.

Среди работников же 40% опрошенных считают, что работодатели могут отслеживать их интернет-активность. Каждый девятый (11%) ведет страницу без оглядки на работу, а 8% жителей считают, что ситуация с просмотром их соцсетей маловероятна, пишет «Коммерсантъ».



Ранее SuperJob составил топ вакансий в Казани с высоким доходом.

Ольга Шагиева