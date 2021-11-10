Стало известно, кому в Казани готовы платить от 260 тысяч рублей

Специалисты составили топ вакансий в Казани с высоким доходом. На первом месте вакансия разработчика с широким стеком технологий в международной компании с зарплатой от 260 до 320 тыс. рублей. Таковы данные сервиса по поиску работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).



Будущий сотрудник должен иметь опыт разработки приложений, знать современные языки программирования, уметь грамотно писать код. Работодатель обещает полностью удаленную работу, социальные гарантии, надбавки за профессиональное развитие, компенсацию фитнеса и корпоративные ланчи с командой.

На втором месте — должность директора сети ресторанов с зарплатой от 150 тыс. рублей в месяц. Кандидату нужно иметь глубокое понимание бизнес-процессов в ресторанном бизнесе, быт в этом вопросе хорошим организатором и аналитиком. Иногородним соискателям компания оказывает помощь при переезде и предоставляет полную свободу действий в рабочих моментах в рамках ценностей и принципов компании.

На третьем месте — программист «1С»: от 100 до 105 тыс. рублей в месяц. Сотрудник должен будет участвовать в проектах по автоматизации бизнес-процессов компании, разрабатывать нестандартные решения на базе программы, составлять отчеты и устранять ошибки при их появлении. Работодатель предлагает полную занятость и работу в офисе компании.

Топ-5 замкнули вакансии ведущего инженера-сметчика в строительной компании и менеджера по связям с общественностью. Работодатели обещают платить от 100 тыс. рублей и от 93 тыс. рублей соответственно.

Фото: pixabay.com

Казанцы неохотно идут на работу, несмотря на большое количество предложений со стороны работодателей. Потребность в персонале выросла почти во всех отраслях. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко