Футболист Кудряшов доигрывал матч с Хорватией с травмой

Защитник сборной России Федор Кудряшов доигрывал матч отбора ЧМ-2022 с травмой, обратил внимание бывший футболист ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин, комментируя итоги матча «РБ Спорт».



«За что Кудряшову извиняться? Он не должен ни перед кем извиняться, нет причины. Все профессионалы ошибаются. Если вы заметили, он получил травму перед автоголом», — сказал он.



Гришин рассказал, что сборная России не наиграла даже на ничью: «Давайте говорить откровенно, перед матчем мы знали, что Хорватия — фаворит встречи. Я тоже надеялся в глубине души, что добьемся положительного результата, но не получилось».

На последних минутах матча с Хорватией футболист хромал. Встреча сборной России с Хорватией завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 81-й минуте в свои ворота забил Федор Кудряшов.



Сборная не смогла попасть на чемпионат мира по футболу напрямую. Теперь команда России будет пытаться пробиться на мундиаль через стыковые матчи, где 12 сборных будут бороться за три путевки на турнир.

Маргарита Головатенко