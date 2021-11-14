Обозначены пределы роста квартплаты для Татарстана в 2022 году

Квартплата в Татарстане в 2022 году может подорожать на 6,2% — таковы предельные индексы подорожания коммунальных услуг, установленных кабмином.

Индексы ограничат рост тарифов на отопление, водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации.



Сильнее всего платежи могут вырасти в Чечне — на 6,5%, Санкт-Петербурге — 6,3%. В Крыму и Севастополе наряду с Татарстаном — на 6,2%. Минимальный рост тарифов прогнозируется в Свердловской области — на 2,9%, Марий Эл — на 3,2% и Чукотке — на 3,3%.

Фото: realnoevremya.ru

В конце октября первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов сообщил, что сумма задолженности татарстанцев за жилищно-коммунальные услуги на 1 октября составила 8 млрд рублей.

Маргарита Головатенко