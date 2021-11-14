Новости общества

16:36 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханов наградил победителей конкурса среди госслужащих Татарстана

16:26, 14.11.2021
Минниханов наградил победителей конкурса среди госслужащих Татарстана
Фото: president.tatarstan.ru

В субботу состоялось награждение победителей конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Татарстана», награды вручал в доме правительства Президент республики Рустам Минниханов.

В этом году в конкурсе приняли участие 50 госслужащих из 26 государственных органов. По итогам конкурса дипломами наградили 12 госслужащих.

В этом году в конкурс добавили номинацию эффективного использования обоих государственных языков. Как отметил президент РТ, это верное решение, поскольку конкурс должен поспособствовать популяризации владения обоими языками.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также