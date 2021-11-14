Минниханов наградил победителей конкурса среди госслужащих Татарстана
В субботу состоялось награждение победителей конкурса «Лучший государственный гражданский служащий Татарстана», награды вручал в доме правительства Президент республики Рустам Минниханов.
В этом году в конкурсе приняли участие 50 госслужащих из 26 государственных органов. По итогам конкурса дипломами наградили 12 госслужащих.
В этом году в конкурс добавили номинацию эффективного использования обоих государственных языков. Как отметил президент РТ, это верное решение, поскольку конкурс должен поспособствовать популяризации владения обоими языками.
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