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Захарова ответила британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе

13:20, 14.11.2021
Захарова ответила британскому министру, обвинившей Россию в миграционном кризисе
Фото: roscongress.org

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на обвинения министра иностранных дел Великобритании Лизы Трасс, обвинившей Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе. Захарова заявила, что у Британии нет права обвинять Россию и напомнила о вторжении Великобритании в Ирак.

«Сорок пять тысяч британских солдат помогали США оккупировать эту страну (Ирак. — прим. ред.), убивать ее граждан и разворовывать недра. Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе — гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ*, гуманитарные катастрофы в этой части света. И пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять», — написала Захарова в своем Тelegram-канале

Глава британского МИД Лиз Трасс назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Она призвала Москву «оказать давление» на власти Белоруссии.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Ольга Шагиева
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