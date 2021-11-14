Великобритания обвинила Россию в миграционном кризисе на белорусско-польской границе

Фото: кадр видео (архив)

Глава британского МИД Лиз Трасс назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе. Она призвала Москву «оказать давление» на власти Белоруссии.

«Россия несет здесь четкую ответственность. Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем чтобы прекратить кризис и начать диалог», — заявила Трасс в статье для издания Sunday Telegraph (цитата по «РИА Новости»)

По словам Трасс, текущая ситуация призвана отвлечь внимание от «множества отвратительных деяний и нарушений прав человека» со стороны властей Белоруссии.

Фото: кадр видео (архив)

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что России накопилось множество вопросов в отношении стран Евросоюза в вопросе миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Также Полянский заявил, что у Белоруссии нет оснований для высылки мигрантов обратно в их родные государства.

Ольга Шагиева