Власти Татарстана выставили на торги четырех спортивных лошадей

Фото: из материалов аукциона

Минземимущество Татарстана выставило на аукцион четыре спортивные лошади, принадлежащие Республиканской спортивной школе по конному спорту. Такая информация опубликована в материалах на сайте ведомства



Стартовая цена кобылы Голштинской породы гнедой масти по кличке «Лига» 2002 года рождения составляет 100 тысяч рублей. В три раза дороже обойдется мерин Польской теплокровной породы гнедой масти «Нейтрон» 2010 года рождения.

Фото: из материалов аукциона

Также за 80 тысяч продается рыжий мерин Буденовской породы по кличке «Рислинг» 2003 года рождения и рыжая кобыла Тракененской породы по кличке «Холтея» 2011 года рождения за 380 тысяч рублей.

Все животные здоровы и выставляются на торги в первый раз. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 декабря.

Ранее Минзеимущество Татарстана выставило на торги автомобили Audi A8, Ford Focus и FIAT Albea.



Ольга Шагиева