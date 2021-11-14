Власти Татарстана выставили на торги четырех спортивных лошадей
Минземимущество Татарстана выставило на аукцион четыре спортивные лошади, принадлежащие Республиканской спортивной школе по конному спорту. Такая информация опубликована в материалах на сайте ведомства
Стартовая цена кобылы Голштинской породы гнедой масти по кличке «Лига» 2002 года рождения составляет 100 тысяч рублей. В три раза дороже обойдется мерин Польской теплокровной породы гнедой масти «Нейтрон» 2010 года рождения.
Также за 80 тысяч продается рыжий мерин Буденовской породы по кличке «Рислинг» 2003 года рождения и рыжая кобыла Тракененской породы по кличке «Холтея» 2011 года рождения за 380 тысяч рублей.
Все животные здоровы и выставляются на торги в первый раз. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 декабря.
Ранее Минзеимущество Татарстана выставило на торги автомобили Audi A8, Ford Focus и FIAT Albea.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым