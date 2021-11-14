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В ФБР рассказали, что хакеры взломали систему электронной почты ведомства

08:26, 14.11.2021
В ФБР рассказали, что хакеры взломали систему электронной почты ведомства
Фото: publicdomainpictures.net

Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление спецслужбы.

Сообщается, что хакеры разослали электронные письма с предупреждением о возможной кибератаке через электронную почту. Речь идет об учетной записи для обмена несекретной информации. Всего с этого аккаунта было разослано не меньше 100 тысячи посланий.

Атака началась после полуночи. В письмах якобы от имени Министерства внутренней безопасности США сообщалось, что в электронные системы проник киберэксперт Винни Тройя, который был одним из сообщников группы хакеров-вымогателей TheDarkOverlord.

Ранее Россия помогла США вычислить предполагаемого лидера хакерской группы Evil Corp по электронной почте.

Ольга Шагиева
ОбществоТехнологииIT

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