В ФБР рассказали, что хакеры взломали систему электронной почты ведомства

Хакеры взломали внешнюю систему электронной почты Федерального бюро расследований (ФБР) США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление спецслужбы.

Сообщается, что хакеры разослали электронные письма с предупреждением о возможной кибератаке через электронную почту. Речь идет об учетной записи для обмена несекретной информации. Всего с этого аккаунта было разослано не меньше 100 тысячи посланий.

Атака началась после полуночи. В письмах якобы от имени Министерства внутренней безопасности США сообщалось, что в электронные системы проник киберэксперт Винни Тройя, который был одним из сообщников группы хакеров-вымогателей TheDarkOverlord.

Ранее Россия помогла США вычислить предполагаемого лидера хакерской группы Evil Corp по электронной почте.

Ольга Шагиева