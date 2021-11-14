В ПФР рассказали, как женщинам выйти на пенсию в 50 лет

Многодетные матери могут выйти на пенсию на три-десять лет ранее положенного срока. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарии.

Выход на пенсию будет зависеть от количества детей. Так женщины, родившие трех детей, могут выйти на заслуженный отдых в 57 лет. На год раньше может выйти на пенсию женщина с четырьмя детьми. Родившие пять и более детей женщины смогут выйти на пенсию в 50 лет.

Для тех, кто родил одного или двух детей, снижение пенсионного возраста не предусмотрено.

Также обязательным условием для назначения пенсии для названных категорий — это отсутствие факта лишения родительских прав, либо отмены усыновления.



В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет.

Ольга Шагиева