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Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла

19:30, 13.11.2021

Российская сборная по хоккею уступила команде Швеции в матче Кубка Карьяла со счетом 2:4. Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл Арене».

Дебютный гол в составе сборной РФ забил нападающий Матвей Мичков, став самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею. Вторую шайбу в составе российской команды забил нападающий Артем Галимов.

В заключительном матче финского этапа Евротура 14 ноября российская команда сыграет против Чехии.

Маргарита Головатенко
СпортХоккей

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