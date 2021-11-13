Сборная России по хоккею проиграла Швеции в матче Кубка Карьяла
Российская сборная по хоккею уступила команде Швеции в матче Кубка Карьяла со счетом 2:4. Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл Арене».
Дебютный гол в составе сборной РФ забил нападающий Матвей Мичков, став самым молодым автором гола в истории сборной России по хоккею. Вторую шайбу в составе российской команды забил нападающий Артем Галимов.
В заключительном матче финского этапа Евротура 14 ноября российская команда сыграет против Чехии.
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