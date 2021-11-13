Скончался заместитель директора по безопасности казанского РГУП Денис Фуреев

Фото: КФ РГУП

Скончался заместитель директора по безопасности и общим вопросам казанского филиала российского государственного университета правосудия Денис Фуреев, сообщает пресс-служба вуза.



Денис Фуреев в течение многих лет был в звании полковника полиции и неоднократно получал государственные и ведомственные награды. При его участии в жизни университета произошли прогрессивные изменения.

Благодаря его руководству были построены новые здания учебного корпуса и общежития филиала. Фуреев внес значительный вклад в развитие студенчества. Он был наставником Студенческой службы безопасности и Студенческого совета Казанского филиала Университета.

«В этот траурный день выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Дениса Ивановича. Светлая память об этом целеустремленном, трудолюбивом, добром и жизнерадостном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в сообщении.

Маргарита Головатенко