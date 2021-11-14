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Школьница из Казани выиграла 1 млн рублей на свое образование

00:28, 14.11.2021
Школьница из Казани выиграла 1 млн рублей на свое образование
Фото: t.me/kirmosinfo

Ученица казанской гимназии №152 Алена Баргилова победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Она выиграла грант в 1 млн рублей.

По итогам финала конкурса победителями стали 600 школьников, из них 300 человек — ученики 11-х классов, 300 — ученики 9—10-х классов. Ученики 11-х классов получат по 1 млн рублей на образование, а ученики 9—10-х классов — по 200 тыс. рублей, которые они смогут потратить на образование и саморазвитие.

Фото: t.me/kirmosinfo

Ранее житель Казани выиграл в лотерею 50 миллионов рублей.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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