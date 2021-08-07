Житель Казани выиграл в лотерею 50 миллионов рублей

Житель Казани вчера вечером выиграл в лотерею 50 миллионов рублей. Теперь крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» ищет победителя розыгрыша.

«Вечером 6 августа в ходе 3571-го тиража «Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз — 50 миллионов рублей. Пятничный вечер стал удачным для участника лотерей из Казани», — рассказали в компании «РИА Новости».

Чтобы выиграть суперприз, житель Татарстана угадал все числа выигрышной комбинации в двух полях билета — 19, 11, 17, 7 в первом и 4, 8, 12, 3 — во втором.

Пока имя миллионера неизвестно, он не обратился за выигрышем. Однако известно, что билет был куплен на сайте за 100 рублей.

Ранее жительница Татарстана Светлана Ахметзянова выиграла второй миллион в лотерею «Русское лото».



Ольга Плешкова