В Казани открыли сезон дрифтеры
В Казани сезон катания открыли дрифтеры. Они уже начали устраивать «покатушки» возле Казанского речпорта, видео выкладываются в соцсетях.
Дрифт одни считают разновидностью автомобильного спорта, субкультурой для самовыражения молодежи, а другие — опасным социальным явлением. В России популярен зимний дрифт, когда водители намеренно входят в управляемый занос. Популярность такая манера вождения получила после выхода серии фильмов «Форсаж».
Периодически любителей дрифта разгоняют сотрудники ГИБДД совместно с коммунальщиками.
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