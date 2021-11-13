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В Казани открыли сезон дрифтеры

23:26, 13.11.2021
В Казани открыли сезон дрифтеры
Фото: кадр видео из соцсети

В Казани сезон катания открыли дрифтеры. Они уже начали устраивать «покатушки» возле Казанского речпорта, видео выкладываются в соцсетях.

Дрифт одни считают разновидностью автомобильного спорта, субкультурой для самовыражения молодежи, а другие — опасным социальным явлением. В России популярен зимний дрифт, когда водители намеренно входят в управляемый занос. Популярность такая манера вождения получила после выхода серии фильмов «Форсаж».

Периодически любителей дрифта разгоняют сотрудники ГИБДД совместно с коммунальщиками.

Ольга Шагиева
ОбществоАвто Татарстан

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